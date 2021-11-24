Yunanistan Başbakanı 60 yaş üstü aşı sertifikası için 3 doz zorunluluğunu önerdi - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 60 yaş üstü kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının geçerli sayılabilmesi için üçüncü doz aşıların da yapılması şartını önerdi.

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı mektupta, üçüncü dozun Kovid-19'a bağlı ölümleri ve hastaneye yatışları önemli ölçüde engellediğine dikkati çekerek, AB içinde birçok ülkenin üçüncü doz aşı uygulamasını başlattığını hatırlattı.

Salgın nedeniyle yara alan ekonomilerin toparlanma sürecini ve seyahat özgürlüğünü tehlikeye atacak kısıtlamalara başvurmak zorunda kalınmaması ve zor kış koşullarında sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için üçüncü doz aşının önemini vurgulayan Miçotakis, mektubunda "60 yaş üstü vatandaşların aşı sertifikası için, üçüncü dozun zorunlu hale getirilmesinin salgınla mücadelemizde önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu öneriyi dikkate almanızı ve diğer üye ülkeler ile değerlendirmenizi rica ediyorum." ifadesine yer verdi.

Yunanistan'da 18 yaş üstü tüm erişkinler istemeleri halinde üçüncü doz aşıyı yaptırabilirken, üçüncü doz aşısını yaptırmamış 60 yaş üstü kişilerin sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı mekanlarla, lokanta ve kafeteryaların kapalı bölümlerine girişine izin verilmiyor.