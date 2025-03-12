Yürüme Bozukluğu Olan Kadın, Proloterapi Yöntemiyle Ayağa Kalktı - Son Dakika
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Sağlık

Yürüme Bozukluğu Olan Kadın, Proloterapi Yöntemiyle Ayağa Kalktı

Adana'da yürüme bozukluğu yaşayan 53 yaşındaki Havva Ceylan, ALS hastalığından şüphelendikten sonra uygulanan proloterapi yöntemi ile yeniden yürümeye başladı. Ceylan, tedavi ile yaşam kalitesinin arttığını belirtti.

12.03.2025 13:34
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ADANA'da yürüme bozukluğu nedeniyle adım atamaz hale gelen ve gördüğü ilaç tedavilerinden sonuç alamayınca eşinin de hayatını kaybetmesine neden olan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığından şüphelenen emekli Havva Ceylan (53) vücudun kendi iyileşme sistemini aktive eden 'proloterapi' yöntemiyle ayağa kalktı. Ceylan, "Fizik tedaviye gelince ve iğne tedavisini alınca rahatlamaya başladım. Artık rahat bir şekilde yürüyebiliyorum" dedi.

Kentte yaşayan emekli muhasebeci Havva Ceylan bir süre önce yürüme bozukluğu yaşaması üzerine başlatılan ilaç tedavilerinden sonuç alamayınca, eşini kaybettiği ALS hastalığından şüphelendi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvuran Ceylan'ın bacağında ödem olduğu saptandı. ÇÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Kelle tarafından, şekerli serumun kullanıldığı enjeksiyon tedavisiyle bölgede steril bir iltihap oluşturup, vücudun kendi iyileşme sistemini aktive eden 'proloterapi' yöntemi uygulanan Havva Ceylan, yeniden ayağa kalktı.

'UZUN SÜRE TEDAVİLERE GİTTİM'

Ceylan, hastalık sürecini ve tedaviyle ilgili aldığı sonuçları şöyle anlattı:

"Bir gün sabah uyandım ve yürüyemiyordum. Yürümekte, adım atmakta zorluk yaşıyordum. 5 metre yürüyüp, 15 dakika dinleniyordum. Bu durum giderek ağırlaştı. Adım atamaz hale geldim. Yaşam kalitem düşmüştü. Korktuğum için yüzemiyordum. Dışarı çıktığımda düşer miyim gibi kaygılar yaşıyordum. Ortopediye gittim, ilaçlar kullandım. MR çektirdim. Uzun süreli tedavilere gittim. En son nörolojik bir şey olduğu düşünüldü. Eşimi ALS hastalığından kaybettiğim için benzer bir hastalıktan şüphelendik. Gerekli tetkikler yapıldı ama onun da sonuçlarında bir şey çıkmadı. Fizik tedaviye gelince ve iğne tedavisini alınca rahatlamaya başladım. Bacaklarımda ödem oluşmuş. Bu tedaviye başlayınca umduğumdan daha hızlı bir iyileşme sağladım. Artık rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Şu an çok şükür tüm problemlerimi aştım"

2 AMELİYATLA GEÇMEYEN AĞRILARINA ÇÖZÜM BULUNDU

Proloterapi yöntemiyle iyileşen hastalardan Nevin Çoksert (80) de "Boynumda ağrılarım vardı. Ameliyat oldum, bu kez kolumda ağrılarım başladı. Boyun ağrısı kola vuruyor dediler. Koldan da ameliyat oldum ama ağrılarım bir türlü geçmedi. Buraya geldim ve çok şükür yapılan iğnenin faydasını gördüm. Boynumun, kolumun ağrıları geçti, şimdi de dizimden yapılacak. Eskiden ağrılarımdan dolayı evde yemeğimi, temizliğimi yapamıyordum. Şimdi yemeğimi de yapıyorum, namazımı da kılıyorum, abdestimi de rahatlıkla alabiliyorum. Şimdi daha iyi hareket ediyorum" dedi.

'HASTALARIN YÜZDE 90'I İYİLEŞİYOR'

Proloterapi yöntemiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kelle ise "Bu yöntem; dekstroz dediğimiz şekerli serumun değişik konsantrasyonlarda tedavide kullanılmasıdır. Bir enjeksiyon tedavisi olan bu yöntemle aslında vücudun kendi iyileşme sistemini aktive ediyoruz. Vücutta yaptığımız enjeksiyonla birlikte mikropsuz, steril bir iltihap oluşturuyoruz. İltihapla birlikte bölgede yeni bir iyileşme sürecini başlatıyoruz. Bunun üzerinden 2-4 hafta geçmesi gerekiyor. En az 3 ya da 5 seans uyguluyoruz. 3'üncü seansın sonunda hastaların büyük kısmında tama yakın düzelme sağlıyoruz. Her ay yaklaşık 100'ün üzerinde hastaya bu enjeksiyonları uyguluyorum. Kronik olmak şartıyla kas iskelet sistemi ile ilgili hemen hemen tüm hastalıklarda uygulayabiliyoruz. Diz kireçlenmesi, bel ve boyun fıtığı, omuz, dirsek, kalça ve benzeri bölgelerde hatta daha düşük konsantrasyonlarda sinir ucu iltihapları gibi nöropati dediğimiz durumlarda da çok iyi sonuçlar alıyoruz. Hastaların genelde yüzde 90'ı belli oranda iyileşme sağlıyor ve oldukça iyi geri dönüşümler alıyoruz. Yürüme, oturup kalkma, namaz kılma, merdiven çıkma, tuvalete oturma gibi yaptığı günlük rutin işlerde azalma ya da zorluk yaşayan hastalar başvuruyor. Yürüme bozukluğu ya da ağrı şikayetiyle gelip genelde 2'nci seanstan sonra yüzlerinde güzel bir gülümsemeyle buradan yürüyerek dönüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yürüme Bozukluğu Olan Kadın, Proloterapi Yöntemiyle Ayağa Kalktı - Son Dakika

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