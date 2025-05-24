Yusuf'un Kalp Deliği Başarıyla Kapatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Yusuf'un Kalp Deliği Başarıyla Kapatıldı

24.05.2025 19:14
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Kayseri'de 4 yaşındaki Yusuf'un kalp deliği anjiyografik yöntemle kapatıldı, sağlığına kavuştu.

4 yaşındaki Yusuf'un delik kalbi anjiyografik yöntemle kapatıldı

Prof. Dr. Mustafa Argun:

"Çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları toplumda yüzde 1 civarında gözükmektedir"

KAYSERİ - Kayseri'de kalbi delik olan doğan 4 yaşındaki Yusuf, Kayseri Şehir Hastanesi'nde geçirdiği başarılı anjiyografik işlemin ardından sağlığına kavuştu.

Kayseri'de yaşayan 4 yaşındaki Yusuf Koşar'ın ailesi, çocuklarındaki büyüme geriliği nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Annesinde de kalp deliği olan Yusuf'un yapılan kontrollerde kalbinde delik olduğu anlaşıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Argun ve ekibi tarafından operasyona alınan Yusuf'un kalbindeki delik, yarım saat süren anjiyografik yöntem ile kapatıldı. Sağlığına kavuşan Yusuf, mutlu bir şekilde hastaneden taburcu edildi.

İşlem hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Argun, "Hastamız bize kalpte üfürüm duyulması, büyüme geriliği ve annenin kalbinde defekt olması nedeniyle doktorunun yönlendirmesi sonrasında geldi. Bizim değerlendirmemizde kalbin üst odacıkları arasında defekt olduğunu tespit ettik. Annede de aynı hastalık tespit edilmiş.. Bu nedenle anjiyografik olarak kalbindeki defekt tedavi edilmişti. Aslında bu doğuştan bir kalp hastalığı ve annenin semptomlarda olmasına rağmen tanısı bu zamanda konulmuş. Bu nedenle çocuğunda da kalp hastalığı olabileceği düşünülerek bize yönlendirilmişti. Bizde çocuğun kalbindeki defekti anjiyografik olarak kapattık. Bu işlem 30-40 dakika kadar sürüyor. Anestezi altında uygulanmaktadır. Defekte uygun cihazı kataterler yardımıyla yerleştiriyoruz ve cihazı serbest bırakıyoruz. Daha sonra da 6 ay takip süreci oluyor" dedi.

Hastalığın erken teşhisinin önemli olduğunu kaydeden Argun; "Kalp bu hastalığa uzun yıllar maruz kaldığı için kalp odacıklarında genişleme oluyor, kalp yetersizliği ve akciğer tansiyonu gelişebiliyor. Bir takım ritim problemleri de gelişebiliyor. Erişkin çağa kalan kalp defektlerinin tedavisi sonrasında bu sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çocukluk çağında tespit ettiğimizde ve çocukluk çağında tedavisini yaptığımızda bu tür sorunlar olmuyor. Bu işlem tamamen anjiyografik yöntemle yapılıyor. Toplardamardan giriyoruz ve uygun cihaz seçimi ile kalpteki odacıklar arasına cihazı yerleştirerek yarım saatlik süren bir işlem sonrasında son veriyoruz. 1 gün sonrasında tamamen normal hayatına dönebiliyor. Çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları toplumda yüzde 1 civarında gözükmektedir. Bunların yarısı önemli kalp hastalıkları olarak isimlendirdiğimiz ve ilk 1 yıl içerisinde tedavi gerektiren grup oluyor. Bu hastalıkların bir kısmı cerrahi bir kısmı da katater ile tedavi gerektiriyor. Diğer bir kısmı ise kendiliğinden küçülen hastalıklar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Hastane, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yusuf'un Kalp Deliği Başarıyla Kapatıldı - Son Dakika

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