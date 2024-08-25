Zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetmişti: Ameliyatın ardından doktoru ile diyalogları ortaya çıktı - Son Dakika
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Sağlık

Zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetmişti: Ameliyatın ardından doktoru ile diyalogları ortaya çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan Neslihan Yılmaz'ın, operasyonu gerçekleştiren doktoru ile diyalogları ortaya çıktı. Aile şikayetçi oldu.

25.08.2024 18:59
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Zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetmişti: Ameliyatın ardından doktoru ile diyalogları ortaya çıktı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede, kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan ve sonrasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ın, operasyonu gerçekleştiren doktoru ile diyalogları ortaya çıktı.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Medi-Tech Hastanesi'nde operasyon geçirmeye karar verdi. 27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Aile şikayetçi oldu

Kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve hastane yönetiminden, 'taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Hayatını kaybeden Neslihan'ın, doktoru ile hastane odasındaki görüşmeleri ortaya çıktı

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Erkan Aksoy ile hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz'ın, ilk ameliyatın ardından yaptığı görüşmeleri ortaya çıktı. Hastane odasında ikili arasında geçen ve doktorun sosyal medya hesabından, 'Ankara'dan gelen Neslihan hanım mutluluk ameliyatı 1. gününde iş başında' notuyla paylaştığı videoda Opr. Dr. Erkan Aksoy'un, Neslihan Yılmaz'a, "Dün mü iyiydin, şimdi mi daha iyisin?" dediği duyulurken, Neslihan Yılmaz'ın ise "Şimdi daha iyiyim" dediği anlar yer aldı. Çalıştığı işyerinden izin alamadığı için hastane odasına getirdiği bilgisayar ile uzaktan çalıştığını ifade eden Yılmaz'ın zorlanmadığını ve iyi olduğunu söylediği görüldü.

Opr. Dr. Erkan Aksoy'un ise hayatını kaybeden hastasına, "Bugün bu sıvıları tüketebilirsin. Süt, komposto, çorba, ayran ve su tüketebilirsin. Bugün sabah alınan kan sonuçlarımız çok iyi. Tansiyon ve nabzımız iyi, şeker hastalığımız vardı, o da iyiye gidiyor şuan. Kolesterolümüz çok yüksekti, inşallah o da düşecek" diyerek, tavsiyelerde bulunduğu diyaloglar yer aldı. Genç kız, kaydedilen videodan yaklaşık 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Öte yandan Yılmaz ailesi, Doktor Erkan Aksoy tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan videonun, kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından kaldırıldığını ileri sürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Zayıflamak için gittiği hastanede hayatını kaybetmişti: Ameliyatın ardından doktoru ile diyalogları ortaya çıktı - Son Dakika

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