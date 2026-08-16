Zerdeçalın Sağlık Faydaları Tartışmalı - Son Dakika
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Zerdeçalın Sağlık Faydaları Tartışmalı

Zerdeçalın Sağlık Faydaları Tartışmalı
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Zerdeçalın sağlık yararları üzerine araştırmalar çelişkili sonuçlar veriyor; uzmanın görüşleri farklı.

Yemekleri lezzetli kılmasının yanı sıra dünyanın en eski ve en sevilen baharatlarından biri olan zerdeçal sağlığımız için mucizeler yaratabilir mi?Bu baharatın bolca kullanıldığı Güney Asya ülkelerinin diasporası konusunda uzmanlaşmış bir gıda araştırmacısı ve podcast yayıncısı olan Ragini Kashyap, "Ailemin kökeni Pencaplı ve zerdeçal kullanmadığımız bir yemek düşünemiyorum" diyor.Yaklaşık 30 çeşidi bulunan zerdeçal, Asya, Afrika ve Güney Amerika mutfaklarında yaygın olarak kullanılıyor.Ancak Güney Asya diasporasının izinden, doğuda Bali ve Fiji gibi Pasifik adalarına, batıda ise Karayip adalarına kadar ulaşarak küresel bir yaygınlık da kazandı.'Güçlü mesajlar'Kashyap, zerdeçalın 2.500 yıl öncesine ait metinlerde anıldığını söylüyor.Güney Asya'da yaygın şekilde kullanılan zerdeçalın antiseptik ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğuna dair köklü bir inanç bulunuyor.Şu anda Dubai'de yaşayan Kashyap, "Hastalandığımda aklıma gelen ilk şeylerden biri bu oluyor ve bana çok rahatlatıcı geliyor. Bir kısmı teselli, bir kısmı ilaç, bir kısmı da nostalji" diye açıklıyor.Hindistan'da zerdeçal, yüzü güzelleştirmek amacıyla sürülen bir macunun kullanıldığı, düğün öncesi bir ritüel olan Haldi töreninin de bir parçası.

Bugün ise Batı'daki tüketicilerin bu kadim iddialara ilgi göstermesiyle satışlar hızla artıyor.Zerdeçal genellikle sağlık faydaları olduğuna inanılan kurkumin bileşiğini içeriyor. Kurkumin takviyeleri; kemik ve eklem sağlığını desteklemekten bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok alanda faydalı olduğu iddiasıyla pazarlanıyor.Kashyap, popülaritesinin bir bölümünün insanların sosyal medyada paylaştığı olumlu deneyimlerden kaynaklandığını söylüyor."Yaklaşık bir milyar insanın önemli bir kısmı zerdeçalın pek çok şeyi düzeltebileceğine çok güçlü şekilde inanıyorsa bu dünyaya verilen yüksek sesli bir mesajdır" diyor."Buna lobi faaliyetlerini, takviye şirketlerini ve benzeri unsurları da eklerseniz ortaya çok güçlü mesajlar çıkıyor."'En kötü kimyasal yapı'Ancak zerdeçalın faydaları konusunda şüpheci olanlar da var.ABD'nin Minnesota eyaletinde çalışan kimyager Dr. Kathryn Nelson, kurkumin üzerine yapılmış 100'den fazla araştırma makalesini inceleyen bir değerlendirme yaptı."İddialar her şeyi yapabileceği yönünde, ama gerçekte muhtemelen neredeyse hiçbir şey yapmıyor" diyor.Dr. Nelson'a göre zerdeçalla ilgili sorun, incelenmesini zorlaştıran kimyasal bileşiminde yatıyor.Son derece reaktif bir madde ve testlerde yanıltıcı etkiler oluşturabiliyor; yani işe yarıyormuş gibi görünebiliyor, ancak gerçekte öyle olmayabiliyor.Ağız yoluyla alındığında çok küçük bir kısmının dolaşıma katıldığını, vücut tarafından da iyi emilmediğini söylüyor.Birçok kişi bunun üstesinden gelebilmek için zerdeçalı karabiberle birlikte tüketiyor.Dr. Nelson zerdeçalın kimyasal yapısı için, "Yararlı bir ilaç üretebilmek için en kötü kimyasal yapılardan biri" diyor.

'Hayal kırıklığına uğradık'Zerdeçal onlarca yıldır kapsamlı şekilde araştırılıyor ancak sonuçlar sıklıkla çelişkili ve çalışmaların kalitesi de farklılık gösteriyor.Kanada'nın Ontario eyaletindeki London Health Sciences Centre'da böbrek hastalıkları uzmanı Prof. Amit Garg, zerdeçalın faydalarını savunan birçok çalışmanın insanlar üzerinde yapılmadığını söylüyor.Kendisi ve meslektaşları bugüne kadarki en büyük iki çalışmadan ikisini yürüttü.İlk çalışma, kurkuminin aort anevrizması onarımı geçiren kişilerde böbrek hasarını ve iltihabı önleyip önleyemeyeceğini belirlemek için yapıldı. Ancak 600 hastanın yer aldığı araştırmada herhangi bir faydalı etki tespit edilemedi.Daha sonra böbrek hastalığı bulunan kişilerde daha küçük boyutlu bir kurkumin mikropartikülünü deneyerek bunun böbrek sağlığını iyileştirip iyileştirmediğini ya da hastalığın ilerlemesini önleyip önlemediğini araştırdılar. Ancak bunun da geçerli olduğunu gösteremediler."Kurkuminin işe yaramadığını göstermek gibi bir niyetle yola çıkmamıştık. Araştırmaya açık fikirli yaklaşmıştık. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradık" diyor.Peki özellikle Hindistan'da binlerce yıldır tıbbi amaçlarla kullanıldığına dair bir geçmiş bulunmasını nasıl açıklayabiliriz?Prof. Garg'a göre, doğal olarak bulunan tek bir bileşiği organik bir maddeden çıkararak ilaca dönüştürmeye çalışmakla, bütün organik maddeyi yemeklerde kullanmak ya da cilde uygulamak arasında kesin bir fark var.Peki uzmanlara göre pahalı takviyeler buna değer mi?Prof. Garg, maliyetin yanı sıra bunların işe yaradığını gösterecek yeterli kanıt bulunmadığını söylüyor ve doğal sağlık ürünlerinin diğer ilaçlarla aynı düzenlemelere tabi olmadığını hatırlatıyor."Kesinlikle açık fikirli olabiliriz. Ancak bir şeyin belirli bir etkisi olduğunu söylüyorsak bunun yüksek kaliteli kanıtlara dayanması gerekir" diyor.Ancak insanların zerdeçalı yemeklerinin bir parçası olarak tüketmesinde bir sakınca görmediğini de ekliyor: "Yemeklere zerdeçal katmayı seven insanlara buna devam etmelerini tavsiye ederim."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

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