Zihinsel engelli çocuklar için yabancı cisim yutma riski - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Zihinsel engelli çocuklar için yabancı cisim yutma riski

Zihinsel engelli çocuklar için yabancı cisim yutma riski

Kayseri Şehir Hastanesine kaşık, çivi, metal para, toplu iğne, saç kılı, plastik gibi cisimleri yutan çok sayıda hasta başvuruyor. Uzman hekimler, özellikle zihinsel engelli çocukları olan aileleri bu risk konusunda uyarıyor.

06.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zihinsel engelli çocuklar başta olmak üzere birçok kişinin yanlışlıkla yuttuğu kaşıktan çiviye, plastikten saç kılına çeşitli cisimlerin hayati risk oluşturabileceği bildirildi.

Çevre illerden de hasta kabul eden Kayseri Şehir Hastanesine kaşık, çivi, metal para, toplu iğne, saç kılı, plastik ve benzeri cisimleri yutan çok sayıda hasta da başvuruyor.

Son olarak ailesi tarafından hastaneye getirilen bir hastanın midesinden ameliyatla 4 metal kaşık ve 1 demir çivi çıkaran uzman hekimler, özellikle zihinsel engelli çocuğu olan aileleri, ölüme kadar götürebilecek yabancı cisim yutma vakalarına karşı çok daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, 20 yıldır çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalıştığını söyledi.

Arada ilginç vakalarla da karşılaştıklarını belirten Dörterler, "Son günlerde sürekli demir yutan, kaşık, çivi parçaları yutan çocuklar geliyor. Bunları ameliyatla midesinden çıkartıyoruz. Hastalar genelde karın ağrısı olup, bağırsaklarında delinme olduğu zaman hastaneye başvuruyor. Bunlar da büyük merkez olduğumuz için bize geliyor." diye konuştu.

"Aileler bu konuda duyarlı değil"

Saç yiyen çocuklara da tanık olduğu anlatan Dörterler, şunları kaydetti:

"Bunlar yıllar içerisinde küçük küçük saçları koparıp yiyorlar. Daha çok kız çocuklarında görüyoruz. Midesinde tıkanıklık oluşan bu kişiler, kusma şikayetiyle bize geliyor. Tamamen midenin şeklini almış, birkaç kiloya kadar gelebiliyorlar. Aralarında sürekli plastik yiyen çocuklar da oluyor. Onlara karşı çocukların ilgisi oluyor. Bu vakaları genelde psikiyatrik, psikolojik sorunları olan, zihinsel engelli çocuklarda daha sık görüyoruz. Eğer aileler çocuğunun bunları ağzına götürdüğünü, ufak ufak yediğini fark ederse durumu ilerlemeden muhakkak bir çocuk psikiyatrisine ya da çocuk cerrahisi kliniğine başvurup, problem büyümeden baştan önlem alması lazım."

Yanlışlıkla yutulan cisimlerin fark edilmemesi ve geç kalınması durumunda ölümle sonuçlanabilecek vakaların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Dörterler, "İlk başta tespit edilirse önceden tedbir alınabilir, tedavisine başlanabilir ama eğer hasta geç dönemde gelse, genelde bizim hastalarımız geç dönemde başvuruyor. Aileler bu konuda duyarlı değil, ölüme kadar sonuçlanabilen problemlerle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Kaynak: AA

Plastik, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zihinsel engelli çocuklar için yabancı cisim yutma riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Zihinsel engelli çocuklar için yabancı cisim yutma riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement