Zonguldak Ereğli\'de ortopedi uzmanı, her topuk ağrısının diken olmadığını söyledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Aytekin Aydın, özellikle sabah yataktan kalkıldığında ilk adımlarda hissedilen topuk ağrısının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Topuk bölgesindeki her ağrının topuk dikeni olmadığını ifade eden Aydın, ayak tabanındaki plantar fasya dokusunun zorlanmasının da önemli bir neden olduğunu söyledi. Aydın, "Sabah ilk adımlarda veya uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında topuk altında belirgin ağrı görülebilir. Hareket ettikçe ağrı azalabilir" dedi.

Uzun süre ayakta kalma, uygun olmayan ayakkabı kullanımı ve ayağa fazla yük binmesinin şikayetleri artırabileceğini belirten Aydın, ağrı yaşayanların bu durumları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

"Her ağrı topuk dikeni değildir"

Tedavinin hastanın durumuna göre belirlendiğini ifade eden Aydın, uygun ayakkabı, aktivite düzenlemesi, germe egzersizleri, tabanlık ve fizik tedavi gibi yöntemlerden yararlanılabildiğini söyledi.

Ağrının uzun sürmesi, şiddetlenmesi veya yürümeyi engellemesi halinde ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Aydın, "Topuk ağrısını yalnızca 'topuk dikenim var' şeklinde değerlendirmek doğru değildir. Ağrının nedeninin belirlenmesi, doğru tedavinin planlanması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.