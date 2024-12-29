Zorlu Kışta Hasta Kurtarma

Sağlık

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Sağlık ekiplerinden zorlu hasta kurtarma operasyonu

HAKKARİ - Hakkari'de zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede sağlık ekipleri, nefes darlığı çeken 79 yaşındaki hastayı 2 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırdı.

Hakkari merkeze 43 kilometre mesafedeki Akbulut köyünde ikamet eden 79 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı şikayetiyle 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne başvurdu. Vaka adresine yönlendirilen ambulansın yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi timi yönlendirildi. UMKE ekibi, yaklaşık 2 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Hakkari Devlet Hastanesi'ne güvenli bir şekilde nakledildi.