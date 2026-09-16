Sürkit Holding Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sürkit Holding yönetim kurulunun 16 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda, halka arz amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadil edilmesi için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla aynı tarihte SPK’ya başvuru gerçekleştirildi.

Açıklamada, başvuruya ilişkin önemli nitelikteki gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Haber: Halit Öztürk