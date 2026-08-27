Silopi'de Eski Polis Lojmanları Yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silopi'de Eski Polis Lojmanları Yıkılıyor

Silopi\'de Eski Polis Lojmanları Yıkılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi'de yıllardır kullanılmayan eski polis lojmanları için yıkım işlemleri başlatılıyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yıllardır kullanılmayan ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan eski polis lojmanlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberler.com Şırnak Temsilcisi Gazeteci Halil Azizoğlu’nun binanın mevcut durumunu gündeme getiren haberinin ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Silopi'de Eski <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> Lojmanları Yıkılıyor

YIKIM İÇİN RESMİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, atıl durumdaki eski polis lojmanlarının yıkılması için gerekli çalışmalar devam ediyor. Yıkım işleminin gerçekleştirilebilmesi için bazı resmi evrak ve prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yıllardır kullanılmayan yapının yıkılması için çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

Silopi'de Eski Polis Lojmanları Yıkılıyor

YERİNE DAHA MODERN BİR YAPI PLANLANIYOR

Edinilen bilgilere göre, mevcut binanın yıkılmasının ardından alanın daha modern bir polis lojmanı veya hizmet yapısı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

MAHALLE SAKİNLERİNİN GÜVENLİK ENDİŞESİ SONA ERECEK

Uzun süredir kullanılmayan ve çevresinde güvenlik açısından çeşitli endişelere neden olan yapının ortadan kaldırılmasıyla bölgenin daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgiler, Silopi’de uzun süredir gündemde olan eski polis lojmanlarının geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Yıkım sürecinin resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

Güvenlik, Polis, Son Dakika

Son Dakika Şırnak Silopi'de Eski Polis Lojmanları Yıkılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:53:41. #7.12#
SON DAKİKA: Silopi'de Eski Polis Lojmanları Yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement