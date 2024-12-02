Abant Gölü\'ne Giriş Ücretli

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Abant Gölü'nü ziyaret etmek isteyen birçok kişi "Abant Gölü'ne nasıl gidilir?" sorusuna yanıt arıyor. Abant Gölü nerede, hangi ile bağlı ve Abant Gölü ücretli mi soruları merak ediliyor. Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? Detaylar haberimizdedir…

ABANT GÖLÜ NEREDE?

Abant Gölü, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu ilinin yaklaşık 34 kilometre güneybatısında, Abant Dağları üzerinde yer alan doğal bir krater ve birikinti gölüdür. Deniz seviyesinden 1.328 metre yükseklikte bulunan göl, 125 hektarlık bir alanı kaplar ve en derin noktası 18 metredir.

Göl ve çevresi, 1988 yılında Tabiat Parkı olarak koruma altına alınmıştır. 2022 yılında ise Millî Park statüsüne yükseltilmiştir.

ABANT GÖLÜ'NE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Kişi başı giriş ücreti: 35 TL

İndirimli kişi başı giriş ücreti: 20 TL

ABANT GÖLÜ HANGİ İLDE?

Abant Gölü Milli Parkı Abant Gölü Milli Parkı'na; Ankara- İstanbul D-100 Devlet Karayolu'nun 203 km. sinden, Ömerler Köyü sapağından ayrılan 22 km. lik asfalt yol ile ulaşılmaktadır. Park alanı; Bolu'ya 33, Ankara'ya 225, İstanbul'a ise 258 km. uzaklıktadır.