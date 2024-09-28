Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında - Son Dakika
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Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında

Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında

Aliağa 1922 Konyaspor maçı için yayıncı bulunmamakta. Maç 28 Eylül'de Aliağa'da saat 16:00'da.

28.09.2024 08:52
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Aliağa 1922 Konyaspor maçı hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor maçı öncesi Aliağa 1922 Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. TFF 3. Lig'in önemli mücadelelerinden Aliağa 1922 Konyaspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Aliağa 1922 Konyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Aliağa 1922 Konyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ALİAĞA 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aliağa 1922 Konyaspor arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

ALİAĞA 1922 KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Aliağa 1922 Konyaspor Maçı, 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Aliağa 1922 Konyaspor Maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ALİAĞA 1922 KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Aliağa 1922 Konyaspor maçı henüz başlamadı.

ALİAĞA 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aliağa 1922 Konyaspor maçı, Aliağa sahasında oynanacak.

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşspor A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.

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Son Dakika Soğuk Haber Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında - Son Dakika

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