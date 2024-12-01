Chelsea - Aston Villa Maçı Yayın Bilgileri - Son Dakika
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Chelsea - Aston Villa Maçı Yayın Bilgileri

Chelsea - Aston Villa Maçı Yayın Bilgileri

Chelsea ile Aston Villa maçı 1 Aralık'ta saat 16:30'da, beIN Sports'tan yayınlanacak.

01.12.2024 15:12
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Chelsea Aston Villamaçı hangi kanalda? Chelsea Aston Villamaçı öncesi Chelsea Aston Villamaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor.Premier Lig'in önemli mücadelelerinden Chelsea Aston Villamaçı detayları araştırılıyor. Peki, Chelsea Aston Villamaçını hangi kanal veriyor? İşte Chelsea Aston Villamaçı yayın bilgisi haberimizde! Chelsea Aston VillaCANLI İZLEME LİNKİ var mı?

CHELSEA ASTON VİLLAMAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

CHELSEA ASTON VİLLAMAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Aston VillaMaçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Chelsea Aston VillaMaçı, saat 16:30'da başlayacak.

CHELSEA ASTON VİLLAMAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea Aston Villamaçı henüz başlamadı.

CHELSEA ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea Aston Villamaçı, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

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Son Dakika Soğuk Haber Chelsea - Aston Villa Maçı Yayın Bilgileri - Son Dakika

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