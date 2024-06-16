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Kurban Bayramı'nda hastane ve poliklinikler hizmet veriyor mu? Aile Sağlığı Merkezleri, hafta içi beş gün boyunca hizmet sunuyor. Ancak, bu merkezler Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatillerde kapalı kalıyor. Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? Bayram'da hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye genelinde Sağlık Ocakları, 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle tatili ise 12.30 - 13.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Sağlık Ocaklarının çalışma saatleri ülke genelinde aynı olmakla birlikte, bazı bölgelerde doktorların çalışma saatlerinde esneklik gösterebilmektedir.

KURBAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI KAPALI MI?

Bayram öncesinde Sağlık Ocakları, 14 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar hizmet verecek. Bayram tatili boyunca kapalı olacak olan Sağlık Ocakları, 24 Haziran Pazartesi günü yeniden açılacak.