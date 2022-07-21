Lydia Tin Ha Sum Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Lydia Tin Ha Sum Doodle Ekranına Taşındı

Lydia Tin Ha Sum Doodle Ekranına Taşındı
21.07.2022 02:00  Güncelleme: 02:04
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Lydia Tin Ha Sum Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

Lydia Tin Ha Sum Doodle ekranına kapak oldu.

Lydia Tin Ha Sum

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Lydia Tin Ha Sum kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Lydia Tin Ha Sum gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Google, Doodle, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Lydia Tin Ha Sum Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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