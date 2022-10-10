Mostafa El-Abbadi Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Mostafa El-Abbadi Doodle Ekranına Taşındı

Mostafa El-Abbadi Doodle Ekranına Taşındı

Mostafa El-Abbadi Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

10.10.2022 02:00  Güncelleme: 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mostafa El-Abbadi Doodle ekranına kapak oldu.

Mostafa El-Abbadi

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Mostafa El-Abbadi kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Mostafa El-Abbadi gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Google, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Mostafa El-Abbadi Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:47 21 ay sonra kiracısını çıkarttığı eve girince neye uğradığını şaşırdı 21 ay sonra kiracısını çıkarttığı eve girince neye uğradığını şaşırdı
09:35 ’’Uyku keki’’ skandalı İnternette 1.200 liraya satılıyor, yiyen kendinden geçiyor ''Uyku keki'' skandalı! İnternette 1.200 liraya satılıyor, yiyen kendinden geçiyor
09:02 Suudi prensin bahşişini iade etmişti Tuğgenerallik bekleyen kıdemli albay, emekli edildi Suudi prensin bahşişini iade etmişti! Tuğgenerallik bekleyen kıdemli albay, emekli edildi
07:13 Vize talebi reddedilen binlerce vatandaş, yeşil pasaport peşine düştü Vize talebi reddedilen binlerce vatandaş, yeşil pasaport peşine düştü
04:17 İstanbul’da suikast Filistinli iş insanı susturuculu silahla öldürüldü İstanbul'da suikast! Filistinli iş insanı susturuculu silahla öldürüldü
20:08 Muğla’nın Yatağan ilçesindeki orman yangınında baba ile oğlu gözaltında Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınında baba ile oğlu gözaltında
19:42 Kalp krizi geçirdiği sanılan genç kadını erkek arkadaşı boğarak öldürmüş Kalp krizi geçirdiği sanılan genç kadını erkek arkadaşı boğarak öldürmüş
19:29 Sivil polis, kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu Sivil polis, kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu
19:09 Crystal Palace’tan Zaha’nın transferi için resmi açıklama var Crystal Palace'tan Zaha'nın transferi için resmi açıklama var
18:17 Zabıtalardan dayak yiyen dilenciden akılalmaz sözler: Altın bileziğimden vazgeçersem utanırım, ölümüne çıktım bu yola Zabıtalardan dayak yiyen dilenciden akılalmaz sözler: Altın bileziğimden vazgeçersem utanırım, ölümüne çıktım bu yola
18:15 Galatasaray’da neler oluyor Icardi ve Muslera, soyunma odasında isyan bayrağını çekti Galatasaray'da neler oluyor? Icardi ve Muslera, soyunma odasında isyan bayrağını çekti
18:03 Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 20 hesap hakkında işlem başlatıldı Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 20 hesap hakkında işlem başlatıldı
17:09 Bir kez daha rezil olduk Avrupa, Ali Koç’a yapılan saldırıyı konuşuyor Bir kez daha rezil olduk! Avrupa, Ali Koç'a yapılan saldırıyı konuşuyor
16:32 Aydemir Akbaş, son röportajında yürek yakan soruya böyle cevap vermişti Aydemir Akbaş, son röportajında yürek yakan soruya böyle cevap vermişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2024 10:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: Mostafa El-Abbadi Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement