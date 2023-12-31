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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ceren Karakoç ilgi odağı oldu - Son Dakika
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ceren Karakoç ilgi odağı oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Ceren Karakoç, programda dikkatleri üzerine çekti. Ceren Karakoç, Ankara doğumlu ve 39 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine Beni Affet dizisiyle başlayan Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırmaktadır. Nursema karakterinin ailesine isyanı ve yaşadığı zorlu olaylar büyük ilgi görmüştür.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ceren Karakoç ilgi odağı oldu
31.12.2023 - 19:34,
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Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Ceren Karakoç ilgi odağı oldu. Peki, Ceren Karakoç kimdir? O Ses Türkiye Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli, evli mi?

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

Doğum: 17 Ağustos 1984 (39 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

2022'de Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteri ile tanınmıştır.

Yaşamı

1984 yılında Ankara'da doğdu. Çanakkale'de büyüdü. Oyunuculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı.

Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2012'den itibaren dokuz sezon Kader karakterini canlandırdı.[3] 2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi 2015'te Aysa Produksiyon yapımı Terapi Ötesi adlı oyunda rol aldı.[5] Dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.

2019 yılında İstanbul'a taşındı. 2022'de Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırdı. Zengin ve muhafazakâr bir ailenin tahsil görmüş ancak çalışma hayatına katılmamış otuz yaşındaki dindar kızı olan Nursema karakterindeki başarısı ile tanındı.

Dizideki karakterin ailesine isyanı zorla evlendirildiği adamın tecavüzünden kaçarken pencereye çıkıp pencereden aşağı itilmesi ile başlayan olaylar ve Nursema'nı ailesine isyanı basında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul'da 8 Mart Kadınlar Günü etkinliklerinde 'Babaya, abiye, sevmediğin nişanlıya, görücüye, patriyarkal kapitalist düzene karşı, yanındayız Nursema!' pankartları taşındı.[8] Karakoç, zorla evlendirme sahnesinden itibaren pek çok kadının yaşadığı benzer olayları kendisiyle paylaştığın katıldığı bir televizyon programında açıkladı.

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Son Dakika Soğuk Haber O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ceren Karakoç ilgi odağı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Ceren Karakoç ilgi odağı oldu - Son Dakika
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