Sonbahar Mevsimi Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Soğuk Haber

Sonbahar Mevsimi Doodle Ekranına Taşındı

Sonbahar Mevsimi Doodle Ekranına Taşındı

Sonbahar Mevsimi Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

22.09.2021 00:05
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Sonbahar Mevsimi Doodle ekranına kapak oldu.

Sonbahar Mevsimi

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Sonbahar Mevsimi kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Sonbahar Mevsimi gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

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