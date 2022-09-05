Levent Eriş: "Mücadelemiz ve kalecimizle 3 puanı aldık" - Son Dakika
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Levent Eriş: "Mücadelemiz ve kalecimizle 3 puanı aldık"

05.09.2022 23:16
Levent Eriş: "Mücadelemiz ve kalecimizle 3 puanı aldık"

0'lık galibiyetle ayrılan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, mücadele azmi ve kalecileri sayesinde 3 puan kazandıklarını söyledi.

0'lık galibiyetle ayrılan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, mücadele azmi ve kalecileri sayesinde 3 puan kazandıklarını söyledi.

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, zorlu Samsunspor deplasmanından aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Çok kritik bir 3 puan aldıklarının altını çizen Eriş, mücadeleyi değerlendirdi. Samsunspor deplasmanından aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Levent Eriş, "Futbolculuk ve hocalık zamanında 5 yıl geçirdiğim Samsun'da eski dostları görmekten mutlu olduk. Çok zorlu bir maçtı. Parolası galibiyet olan ve iyi bir kadrosu olan takıma karşı oynadık. Bire birde çok iyi oyuncuları var. Bizi bu maçta başarıya getirecek tek şey daha fazla mücadele ve şanstı. Bugün top bizi sevdi. Kadroda 5 genç oyuncumuz vardı. Sezon başı aldığımız her oyuncunun daha düşük maliyetli olması ilerisi için çok önemli. Oyunun içine katacağımız daha çok genç oyuncumuz var. Karşımızda son derece etkili ve pozisyon yakalayan bir Samsunspor vardı. Mücadele azmimiz ve kalecimiz sayesinde maçı kazandık. Daha ligde uzun bir süre var. Samsunspor gibi kaliteli takımlar geri dönüş yaparlar. Biz Manisa FK olarak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsunspor, Samsun, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Levent Eriş: 'Mücadelemiz ve kalecimizle 3 puanı aldık' - Son Dakika

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