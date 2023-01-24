Sergen Yalçın için sürpriz iddia! Erol Bulut'un koltuğuna geçiyor - Son Dakika
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Sergen Yalçın için sürpriz iddia! Erol Bulut'un koltuğuna geçiyor

24.01.2023 21:15

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan Kırmızı-Siyahlılar'da ortalık karışık. Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamayla kulüpte tepki çeken Erol Bulut'un yerine İlhan Palut'un ve Sergen Yalçın'ın adı geçiyor.

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'da sürpriz bir gelişme yaşandı Geçtiğimiz hafta Başkan Cevdet Akınal ve yönetimi görevi bıraktıklarını açıklamış ve Kırmızı-Siyahlı camianın önünü açmak istediklerini söylemişti.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA KONUŞMUŞTU

Süper Lig'de oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, "Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim" demişti. Bulut sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

YENİ ADAYLAR HAZIR

Fanatik'te yer alan habere göre; Antep temsilcisinde teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Kırmızı-Siyahlılarda 2021 yılından bu yana görev yapan Bulut'un yerine düşünülen ise 3 isim var. Yeni Başkanın birkaç gün içerisinde görevi devralmasıyla birlikte Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Levent Şahin'le görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Demir Grup Sivasspor maçının ardından Demir Grup Sivasspor maçının ardından Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Gaziantep FK, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın için sürpriz iddia! Erol Bulut'un koltuğuna geçiyor - Son Dakika

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