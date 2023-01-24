Sergen Yalçın için sürpriz iddia! Erol Bulut'un koltuğuna geçiyor

Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'da sürpriz bir gelişme yaşandı Geçtiğimiz hafta Başkan Cevdet Akınal ve yönetimi görevi bıraktıklarını açıklamış ve Kırmızı-Siyahlı camianın önünü açmak istediklerini söylemişti.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA KONUŞMUŞTU

Süper Lig'de oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, "Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim" demişti. Bulut sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

YENİ ADAYLAR HAZIR

Fanatik'te yer alan habere göre; Antep temsilcisinde teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Kırmızı-Siyahlılarda 2021 yılından bu yana görev yapan Bulut'un yerine düşünülen ise 3 isim var. Yeni Başkanın birkaç gün içerisinde görevi devralmasıyla birlikte Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Levent Şahin'le görüşmesi bekleniyor.