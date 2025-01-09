1. Afyon Basın Cemiyeti Bilardo Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

1. Afyon Basın Cemiyeti Bilardo Turnuvası Tamamlandı

1. Afyon Basın Cemiyeti Bilardo Turnuvası Tamamlandı

Afyon Basın Cemiyeti sponsorluğunda düzenlenen turnuva, 58 sporcunun katılımıyla sona erdi.

09.01.2025 16:19
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Afyon Basın Cemiyeti sponsorluğunda Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilciği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1. Afyon Basın Cemiyeti 3 Bant Bilardo Turnuvası oynan final maçıyla sona erdi.

Afyonkarahisar merkez, Sandıklı ve Şuhut'tan 58 sporcu katıldığı turnuva 5-8 Ocak 2025 tarihleri arasında yapıldı. Tüm oyuncular turnuva boyunca gösterdikleri başarılı performansla büyük takdir topladı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada usta oyuncular dört gün boyunca zirve için ter döktü. Turnuvada dereceye girenlere kupaları takdim edilirken, Afyon Basın Cemiyeti de kazanan sporculara toplamda 10 bin lira ödül verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Afyon, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Afyon Basın Cemiyeti Bilardo Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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