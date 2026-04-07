1 dakikada dünya rekoru kırdı

Çinli sporcu Ali Musa, sergilediği performansla adını dünya rekorları arasına yazdırdı. Kısa sürede ulaştığı sayı dikkat çekti.
Ali Musa, 1 dakika içinde tam 188 kez çift atlama yaparak dünya rekorunun sahibi oldu. Bu performans, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Yüksek tempo ve dayanıklılık gerektiren bu alanda elde edilen rekor, kısa sürede büyük ilgi gördü.
