1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor

Uçan Adam:

Bedavaya gitmiş olabilir.Ama son yıl ödenmesi gereken para ödenmemiş oluyor? Yani Beşiktaş bu işten kâr yapmış oluyor,elinde kalabilecek bir oyuncu için Bu arada Rosier çok kişilikli biri Teşekkürler yaptıkları için Yolun açık olsun