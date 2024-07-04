1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor - Son Dakika
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Spor

1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor

1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Valentin Rosier, La Liga'nın yeni takımı Leganes'e transfer oluyor. Sağlık kontrolleri için İspanya'ya giden Fransız sağ bek, kısa süre içerisinde imzayı atacak. Rosier bonservisiyle birlikte takımdan ayrılırken, siyah-beyazlılar bu transferden herhangi bir gelir elde etmeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

04.07.2024 23:01
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice takımda kiralık olarak geçiren Valentin Rosier, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ DURAĞI İSPANYA

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, siyah-beyazlı takıma veda etti. Haberde; Rosier'in bu sabah sağlık kontrolleri için İspanya'ya gittiği ve LaLiga'nın yeni ekibi Leganes kulübüne imza atacağı ifade edildi.

BEDAVAYA GİTTİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Rosier'i bonservisiyle birlikte takımdan gönderdiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transferden bonservis geliri elde edemeyeceği aktarıldı.

1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier, bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak gittiği Nice formasıyla yalnızca 3 maça çıkabilmişti. Fransız sağ bekin Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyordu.

Valentin Rosier, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alpi: Müptezel yorum yapar şimdi zaten kötü adam felan diye . En az 30 puan fark yer bjk bu sene 7 1 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Beşiktaşin kasası boş degilmi bu hovardalık nereden geliyor. 2 6 Yanıtla
  • hakan kalkavan: Ugurlar olsun….. 1 0 Yanıtla
  • Uçan Adam: Bedavaya gitmiş olabilir.Ama son yıl ödenmesi gereken para ödenmemiş oluyor? Yani Beşiktaş bu işten kâr yapmış oluyor,elinde kalabilecek bir oyuncu için Bu arada Rosier çok kişilikli biri Teşekkürler yaptıkları için Yolun açık olsun 1 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Eski kadronun hepsini kovun lütfen 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 1 kuruş bile kazanamayacaklar! Beşiktaş, takımın yıldızını bedavaya gönderiyor - Son Dakika
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