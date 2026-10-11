1. Lig'de Bursaspor Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi, Kayserispor 22 puanla lider oldu - Son Dakika
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1. Lig'de Bursaspor Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi, Kayserispor 22 puanla lider oldu

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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta 2 maçla tamamlandı. Fatih Karagümrük-Muğlaspor 1-1 berabere kalırken Mardin 1969 Spor deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yendi; Kayserispor 22 puanla liderliğini korudu, Bursaspor ve Iğdır FK 19'ar puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi kapandı.

Ligde 9. hafta, 2 maçla tamamlandı.

Günün ilk müsabakasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı. Diğer karşılaşmada ise Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haftayı galibiyetle kapatan ve puanını 22'ye çıkaran Metro Holding Kayserispor, liderliğini sürdürdü. 19'ar puanı bulunan iki takımdan Bursaspor ikinci, Alagöz Holding Iğdır FK ise üçüncü sırada yer aldı.

1. Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 5'ini konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise berabere tamamlandı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: 4-1

Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 0-2

Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: 0-2

Boluspor-Antalyaspor: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: 2-1

Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: 3-2

İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: 0-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: 1-1

Bursaspor-Mardin 1969 Spor: 1-2

Puan durumu

Ligde 9. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR97111851322
2.BURSASPOR9612179819
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK9612148619
4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ94411910916
5.BATMAN PETROLSPOR95131615116
6.MARDİN 1969 SPOR9432116515
7.ANTALYASPOR95041513215
8.SMS GRUP SARIYER94321210215
9.BANDIRMASPOR9342145913
10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK93421312113
11.MUĞLASPOR926198112
12.EKENLER BETON SİVASSPOR92521312111
13.ORFA YAPI PENDİKSPOR92431117-610
14.MANİSA FK92341415-19
15.BODRUM FK915378-18
16.TURKA ESENLER EROKSPOR9153510-58
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR9144710-37
18.İSTANBULSPOR9126720-135
19.ARTI DEĞER VANSPOR FK9135819-114
20.BOLUSPOR9018321-181
NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA
Fatih KaragümrükKayserisporBursasporTrendyolMardinIğdırSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 1. Lig'de Bursaspor Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi, Kayserispor 22 puanla lider oldu - Son Dakika
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