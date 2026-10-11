1. Lig'de Bursaspor Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi, Kayserispor 22 puanla lider oldu

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi kapandı.

Ligde 9. hafta, 2 maçla tamamlandı.

Günün ilk müsabakasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı. Diğer karşılaşmada ise Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haftayı galibiyetle kapatan ve puanını 22'ye çıkaran Metro Holding Kayserispor, liderliğini sürdürdü. 19'ar puanı bulunan iki takımdan Bursaspor ikinci, Alagöz Holding Iğdır FK ise üçüncü sırada yer aldı.

1. Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 5'ini konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise berabere tamamlandı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: 4-1

Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 0-2

Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: 0-2

Boluspor-Antalyaspor: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: 2-1

Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: 3-2

İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: 0-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: 1-1

Bursaspor-Mardin 1969 Spor: 1-2

Puan durumu

Ligde 9. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 9 7 1 1 18 5 13 22 2.BURSASPOR 9 6 1 2 17 9 8 19 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 9 6 1 2 14 8 6 19 4.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 9 4 4 1 19 10 9 16 5.BATMAN PETROLSPOR 9 5 1 3 16 15 1 16 6.MARDİN 1969 SPOR 9 4 3 2 11 6 5 15 7.ANTALYASPOR 9 5 0 4 15 13 2 15 8.SMS GRUP SARIYER 9 4 3 2 12 10 2 15 9.BANDIRMASPOR 9 3 4 2 14 5 9 13 10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 9 3 4 2 13 12 1 13 11.MUĞLASPOR 9 2 6 1 9 8 1 12 12.EKENLER BETON SİVASSPOR 9 2 5 2 13 12 1 11 13.ORFA YAPI PENDİKSPOR 9 2 4 3 11 17 -6 10 14.MANİSA FK 9 2 3 4 14 15 -1 9 15.BODRUM FK 9 1 5 3 7 8 -1 8 16.TURKA ESENLER EROKSPOR 9 1 5 3 5 10 -5 8 17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 9 1 4 4 7 10 -3 7 18.İSTANBULSPOR 9 1 2 6 7 20 -13 5 19.ARTI DEĞER VANSPOR FK 9 1 3 5 8 19 -11 4 20.BOLUSPOR 9 0 1 8 3 21 -18 1 NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi. NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA