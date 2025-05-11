1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Spor

1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı

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Trendyol 1. Lig'de son haftalarda üst üste 3 galibiyet alarak kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, alınan galibiyetlere rağmen üçlü averajla 2. Lig'e düştü. Ankaragücü'nde, yanlış gol anonsu Sarı-lacivertli taraftara kısa süreli sevinç, ardından da büyük üzüntü yaşattı.

11.05.2025 15:37  Güncelleme: 16:02
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Trendyol 1. Lig'de topladığı 48 puana rağmen üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü. Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda gerisinde kalan MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen dördüncü takım oldu.

YANLIŞ GOL ANONSU MAÇA DAMGA VURDU

Ankaragücü- Amedspor maçının son bölümleri ise çok ilginç bir olay yaşandı. Ankaragücü taraftarlarları, Ümraniyespor-Manisa FK maçı oynanırken Ümraniye'nin gol attığını sanıp büyük sevinç yaşadı. Teknik ekip ve taraftarların kutlamalar yaptığı esnada gerçek sonradan anlaşıldı ve sevinç yarıda kaldı. Manisa FK'nın Ümraniyespor'u mağlup etmesinin ardından Ankaragücü üçlü averajla küme düştü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Maç sonunda takımın küme düşmesiyle, stadı dolduran 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar da yönetime tepki gösterdi. Son haftalarda gösterdiği çabaya rağmen üçlü averajla 2. Lig'e düşen Ankaragücü'nde, yanlış gol anonsu taraftara kısa süreli sevinç, ardından büyük hüsran yaşattı.

1. Lig\'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı

Ankaragücü, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Chen Medya :
    görülmemiş olay değil sari lacivertli takımlara sürekli oluyor bu olay fenerin başına da geldi yanlışlıkla şampiyon olmuşlardı 30 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEMEK KI BU SARI LACİVERT RENKLILERDE BÖYLE OLUYOR BIR ZAMAN BİRİLERİDE ŞAMPİYON OLMUSTU 16 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    rengi sarı lacivert olan takımların genetik rahatsızlığı, zamanında başka bir sarı lacivertli takımda başka takımın şampiyonluğunu kutlanmıştı 2 1 Yanıtla
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