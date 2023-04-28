1. Lig'deki bu maçı izlemek isteyenler kredi çekmek zorunda! Dudak uçuklatan bilet fiyatları futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika
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1. Lig'deki bu maçı izlemek isteyenler kredi çekmek zorunda! Dudak uçuklatan bilet fiyatları futbolseverleri şaşırttı

28.04.2023 21:31

Arda Turan'ın yönettiği Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı. Ev sahibi takım Tuzlaspor kendi seyircisine bilet fiyatını 38 bin 500 TL yaparken, misafir tribününe ise 50 bin lira fiyat biçti.

Spor Toto 1. Lig'de Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak Tuzlaspor- Eyüpspor maçının biletleri satışa çıktı. Tuzlaspor'un belirlediği fiyatlar gören herkesi hayrete düşürdü.

TUZLASPOR TARAFTARINA 38 BİN 500, DEPLASMANA 50 BİN

Tuzlaspor Kulübü, ev sahibi bilet fiyatını 38 bin 500 lira olarak belirledi. Misafir takımın taraftarları ise 50 bin lira ödeyerek maça girebilecek.

1. Lig, Şampiyonlar Ligi finalinden daha pahalı! Eyüp maçını izlemek isteyenler kredi çekmek zorunda

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ DAHA UCUZ

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının 1'inci kategori bilet fiyatı ise 15 bin lira. Tuzlaspor'un Spor Toto 1. Lig'de oynayacağı maç için belirlediği bu fiyatlar büyük tepki çekti.

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Eyüpspor, Misafir, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig'deki bu maçı izlemek isteyenler kredi çekmek zorunda! Dudak uçuklatan bilet fiyatları futbolseverleri şaşırttı - Son Dakika


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