1. Lig Futbol Kulüpleri Birliğinden Servet Yardımcı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliğinden Servet Yardımcı açıklaması Açıklaması

30.05.2022 18:24
1. Lig Futbol Kulüpleri Birliğinden Servet Yardımcı açıklaması Açıklaması

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 16 Haziran Perşembe günü yapılacak seçimli genel kurulda Servet Yardımcı'nın başkan adayı olmasını beklediklerini ve 19 kulübün Yardımcı'yı destekleyeceğini açıkladı.

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 16 Haziran Perşembe günü yapılacak seçimli genel kurulda Servet Yardımcı'nın başkan adayı olmasını beklediklerini ve 19 kulübün Yardımcı'yı destekleyeceğini açıkladı.

Birliğin sosyal medya hesabından başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu imzasıyla yapılan açıklamada, Nihat Özdemir'in istifasının ardından Servet Yardımcı'nın TFF Başkanlığı görevini devraldığı hatırlatıldı.

Genel kuruluna çok kısa bir süre kalmasına rağmen başkanlık ile ilgili belirsizliğin devam etmesinden dolayı açıklama yapma gereği duyduklarının aktarıldığı metinde, "4 Nisan 2022 tarihinden bu yana TFF Başkanlığı görevinde bulunan, yaklaşık son 10 yıldır TFF Başkan Vekili olan ve son 5 yıldır UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak ülkemizi Avrupa'da temsil eden spor yöneticisi Sayın Servet Yardımcı'nın TFF Başkanlığı için bir an önce adaylığını açıklamasını beklediğimizi kamuoyuna duyurmak istemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yardımcı'nın başkan olarak devam etmesinin Türk futboluna katkı sağlayacağına inandıklarının vurgulandığı açıklamada, "TFF başkanlık seçiminde Sayın Servet Yardımcı'nın başkan seçilmesinin ve 1 yıl bu başkanlık görevine devam etmesinin Türk futbolu adına fayda getireceğini, UEFA'da yer alan diğer yönetim kurulu üyelerinin de aynı zamanda kendi federasyonlarının başkanlık görevini yürütmelerinden dolayı Türk futbolunun geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Sayın Servet Yardımcı'nın bir an önce TFF başkan adaylığını açıklamasını beklemekteyiz. 16 Haziran 2022 Perşembe saat 10.00'da düzenlenecek genel kurulda 1. Lig'de mücadele eden 19 kulübümüzün temsilcileri olarak Sayın Servet Yardımcı'ya vereceğimiz desteğin Türk futbolunda hayırlara vesile olmasını diler ve saygılarımızı sunarız." denildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi Şanlıurfalı minik sporcular U14 liginde yeteneklerini sergiledi Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Haziran, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliğinden Servet Yardımcı açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:41:02. #1.11#
SON DAKİKA: 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliğinden Servet Yardımcı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement