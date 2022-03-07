"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları" başladı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları" başladı.
Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan organizasyonda, kentte eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve spor kültürü oluşturmak hedefleniyor.
Toplam 15 branş ve 62 kategoride gerçekleştirilecek etkinlikte, 7 bin 626 kişinin yer alacağı duyuruldu.
Organizasyonun açılış meşalesi ise 10 Mart'ta yakılacak.
Kaynak: AA
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