"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları" başladı - Son Dakika
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"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları" başladı

07.03.2022 12:20
"1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları" başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları" başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa Cengiz 1. Gazi Oyunları" başladı.

Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan organizasyonda, kentte eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve spor kültürü oluşturmak hedefleniyor.

Toplam 15 branş ve 62 kategoride gerçekleştirilecek etkinlikte, 7 bin 626 kişinin yer alacağı duyuruldu.

Organizasyonun açılış meşalesi ise 10 Mart'ta yakılacak.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Cengiz, Gaziantep, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor '1. Mustafa Cengiz Gazi Oyunları' başladı - Son Dakika


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