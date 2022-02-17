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1 TL'ye maç bileti - Son Dakika

1 TL'ye maç bileti

17.02.2022 13:19
1 TL'ye maç bileti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, 19 Şubat Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda İnegölspor'la yapacağı kritik karşılaşmanın bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, 19 Şubat Pazar günü Diyarbakır Stadı'nda İnegölspor'la yapacağı kritik karşılaşmanın bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı.

Bundan sonra yapacakları tüm maçların büyük önem taşıdığını belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, amaçlarının aileleri tribünlere çekmek ve iç saha maçlarını taraftar desteğiyle oynamak olduğunu kaydetti.

İnegölspor'la oynayacakları maçın önemine dikkat çeken İlgin, bilet fiyatlarını sembolik olarak 1 TL belirlediklerini söyledi. İlgin, "Takım olarak bundan sonra oynayacağımız bütün karşılaşmaları final havasında görüyoruz. Bu zorlu süreçte taraftarlarımızın ve kadim Diyarbakır halkının desteğine ihtiyacımız var. 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda taraftarlarımızın yoğun şekilde olması bizim için avantaj, rakiplerimiz için de ciddi baskı unsuru olacaktır. 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te oynayacağımız İnegölspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını onursal başkanımız Feyzi İlhanlı'nın desteğiyle tüm tribünler için 1 TL olarak belirledik. Bütün halkımızı aileleri ve çocuklarıyla beraber tribünlere davet ediyoruz. Hava şartlarının da güzel olması vesilesiyle hem takımımıza destek verelim, hem futbolun tadını çıkararak güzel bir gün geçirelim" dedi. - DİYARBAKIR

1 TL'ye maç bileti

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Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Diyarbakır, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1 TL'ye maç bileti - Son Dakika Spor


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