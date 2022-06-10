"1. Van Denizi Yarı Maratonu" başlıyor - Son Dakika
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"1. Van Denizi Yarı Maratonu" başlıyor

10.06.2022 17:55
"1. Van Denizi Yarı Maratonu" başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Haziranda düzenlenecek olan '1. Van Denizi Yarı Maratonunu' yarışmada Türkiye ve 10 ülkeden bin 353 sporcu ter dökecek.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Haziranda düzenlenecek olan '1. Van Denizi Yarı Maratonunu' yarışmada Türkiye ve 10 ülkeden bin 353 sporcu ter dökecek.

Spora ve sporcuya önem veren Büyükşehir Belediyesi, İl tarihinde ilk kez bir yarı maraton düzenleyecek. İlki gerçekleştirilecek olan 1. Van Denizi Yarı Maratonu (21 km) ve Halk Koşusu (10 km), Van'ın en güzel tarihsel mekanlarını kapsayacak şekilde 12 Haziran 2022 Pazar günü sabah saat 09: 00'da Eski Emniyet Kavşağından start alacak.

Yarışmaya Türkiye başta olmak üzere 10 ülkeden 1353 sporcu kayıt yaptırırken halk koşusuna katılmak isteyen vatandaşlarda kayıt yaptırmadan yarışmaya katılabilecek. Yarışmada tüm yaş kategorilerinde 128 dereceye toplamda 100.000 TL ödül verilecek.

Yarışmacıların sorunsuz bir şekilde maratona katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler (Mor otobüs) Beşyol Halk Eğitim Merkezi önü, Kazımkarabekir Caddesi Şişli Öğretmenevi önü ve Van AVM önünde 07: 30-09: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak servis hizmeti verecek.

Yarışmaya katılacak olan ve katılım belgelerini gösteren vatandaşlar ise kentin tüm noktalarında 07: 30-09: 00 saatleri arasında maratonun başlayacağı noktaya ücretsiz olarak seyahat edebilecek. Ayrıca maraton sonrası da vatandaşlar belirlenen noktalardan ücretsiz olarak taşınacak.

Yarışmanın sonuç ilanı ve ödül töreni ise aynı gün saat 13: 00'da Atatürk Kültür Parkında yapılacak. - VAN

1. Van Denizi Yarı Maratonu başlıyor
1. Van Denizi Yarı Maratonu başlıyor
1. Van Denizi Yarı Maratonu başlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor '1. Van Denizi Yarı Maratonu' başlıyor - Son Dakika

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