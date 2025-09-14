1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi - Son Dakika
Spor

1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi

1 yıl ceza alan başkan, maçı kiraladığı vinçten izledi
14.09.2025 17:08
Takımının maçına bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, Nazillispor'un Didim İlçe Stadı'nda oynanan Denizli İdmanyurdu maçını kiraladığı vinçin üzerinde izledi.

Kulübünün şike yapmakla yargılandığı 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig'de oynanan Ankaraspor deplasmanında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'yı bu ceza da durdurmadı.

1 YIL CEZA ALDI, MAÇI VİNÇE ÇIKIP İZLEDİ

Şu an TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Nazillispor'un o maç nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülme cezası alma tehlikesi sürerken, bahisten ceza alan Başkan Şahin Kaya takımı Didim İlçe Stadı'nda oynanan Denizli İdmanyurdu maçında yalnız bırakmadı. Nazilli İlçe Stadı'nın kapalı olması nedeniyle iç saha maçına Didim'de çıkan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, vinç kiralayarak maçı stat dışından vinçin üzerinde izledi. Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle stada giremeyen Şahin Kaya, stat dışından maçı izleyerek takıma destek oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

''HEDEFİMİZ BU!''

Başkan Şahin Kaya, "Kendi sahamızın kapalı olması nedeni ile Didim İlçe Stadı'nda oynadığımız Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak ligin ikinci karşılaşmasında uzatma dakikalarında tek puan aldığımız için sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki maçlarımızda da oyuncularımızın atacakları gollerle ve alacağımız sonuçlarla taraftarlarımızı sevindireceğiz. Hedefimiz bu" dedi.

