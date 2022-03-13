10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi - Son Dakika
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10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

13.03.2022 18:28
10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'dan toplam 553 sporcu katıldı.

Turnuvanın son gününde 322 erkek, 231 kadın sporcu epe ve flöre kategorilerinde mücadele verdi.

10 yaş altı flöre kategorisi erkeklerde Vedat Tuna Karalar, kızlarda Selin Ece İncesu ve epe kategorisi erkeklerde Kutay Kubat, kızlarda Ece Su Köroğulları altın madalya kazanan isimler oldu.

12 yaş altı flöre kategorisi erkeklerde Kerem Özdoğan, kızlarda Defne Coşgunçay, epe kategorisi erkeklerde Hamza Kırmacı, kızlarda Yankı Ergünay birincilik elde etti.

14 yaş altı flöre kategorisi erkeklerde ise Doruk Tosun, kızlarda Ada Küfeciler ve epe kategorisi erkeklerde Göksu Mert Oran, kızlarda Karin Durmuş altın madalya kazandı.

10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi

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Türkiye, Trabzon, Eskrim, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Flöre Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi - Son Dakika
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