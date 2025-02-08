10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz\'e büyük şok

Spor

Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de en son 10 ay önce Fatih Karagümrük maçında forma giyen ve takıma tekrar geri dönmek isteyen Serdar Aziz hakkındaki kararını verdi.

SERDAR AZİZ DÖNMEK İSTEDİ AMA OLMADI

Portekizli teknik adam, Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Serdar Aziz'i veto etti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen halen bir takımla anlaşmaya varmadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon başında takımdan ayrılma isteği sebebiyle kadro dışında bırakılmış ancak herhangi bir kulübe transfer olmamıştı. Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu maçlarda 11 gol 6 asitlik performans gösterdi.