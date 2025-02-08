10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz'e büyük şok - Son Dakika
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Spor

10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz'e büyük şok

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, en son 10 ay önce forma giyen Serdar Aziz'in dönüş talebini veto etti. Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Aziz, Mourinho tarafından reddedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen hala bir takımla anlaşmaya varmadı.

08.02.2025 14:29
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de en son 10 ay önce Fatih Karagümrük maçında forma giyen ve takıma tekrar geri dönmek isteyen Serdar Aziz hakkındaki kararını verdi.

SERDAR AZİZ DÖNMEK İSTEDİ AMA OLMADI

Portekizli teknik adam, Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Serdar Aziz'i veto etti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen halen bir takımla anlaşmaya varmadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon başında takımdan ayrılma isteği sebebiyle kadro dışında bırakılmış ancak herhangi bir kulübe transfer olmamıştı. Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu maçlarda 11 gol 6 asitlik performans gösterdi.

10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz\'e büyük şok

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Son Dakika Spor 10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz'e büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tarık Yüce:
    6s görmüş adamı alırsan böyle olur. bozuyolar oyuncuları 17 30 Yanıtla
  • Msp Online:
    çağlardan bin kat iyi bir stoper 14 18 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA İMPARATOR FATİH TERİM SENI DEVRE ARASI BOSUNA MI KAPI DISARI ETTI 8 3 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    yarım sezonluk Bursa'ya gel 7 0 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Fatih Terim çözmüştü bunu 4 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Beş para etmez topçu topcumi dedim özür dilerim 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz'e büyük şok - Son Dakika
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