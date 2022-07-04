10 bin çocuk yaz okullarında

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen yaz spor okullarında, 10 bin çocuk ve genç spor eğitimlerinden yararlanıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa açtığı ücretsiz yaz spor okullarına 10 bin çocuk ve genç kayıt yaptırarak kırılması güç bir rekora imza attı. 30 branş ve 60 antrenör ile açılan yaz spor okullarına rekor kayıt yaptırıldı. Her sene öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan yaz spor okulları eğitime devam ederken aynı zamanda kurslara katılan minik sporcuların da spor temelleri atılıyor.

Ücretsiz olarak 7 ile 18 yaş aralığında düzenlenen yaz spor okullarında; atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bocce, boks, jimnastik, çim hokeyi, eskrim, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, güreş, halter, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, oryantiring, satranç, tekvando, tenis, voleybol, wushu, yüzme ve bedensel engelliler için okçuluk, işitme engelliler için güreş, bedensel engelliler için halter ve engelli yüzme branşları olmak üzere toplamda 30 branş ve 60 antrenör ile eğitimler veriliyor. - DÜZCE