10. Sivrihisar Hava Gösterileri Başlıyor

13.08.2025 12:11
Sivrihisar'da 20-21 Eylül'de engelsiz akrobasi gösterileri ve önemli uçaklar yer alacak.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, 20-21 Eylül'de 10'uncu kez düzenlenecek olan 'Sivrihisar Hava Gösterileri', dünyanın en önemli akrobasi pilotlarını bir araya getirecek. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force-RAF) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon ilk kez Türkiye'de bir hava gösterisine katılacak.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 10'uncu kez 'Sivrihisar Hava Gösterileri'ni 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek. Her yıl binlerce kişinin katıldığı hava gösterileri için Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde hazırlıklar son aşamasına geldi. Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener'in de yer alacağı gösteri, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Etkinlikte, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (Royal Air Force-RAF) bağlı Typhoon Jet Gösteri Takımı, 25 kişilik ekibiyle Türkiye'de ilk kez gösteri yapacak. Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon da ilk kez Türkiye semalarında hava gösteri yaparak, havacılık tutkunlarına büyük bir deneyim yaşatacak. Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı olan 'Vecihi 14' replikası da gösteride yerini alarak ilk kez uçuş yapacak.

'TARİHİ BİR YIL OLACAK'

SHG Airshow Direktörü Senan Öztürk, bu yılki hava gösterilerinin tarihi öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2025'te, bu sene 10'uncu yılımızı kutluyoruz. 20-21 Eylül'de Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde gerçekleşecek olan SHG Airshow yine katılımcılarıyla Türkiye'de birçok ilke imza atıyor. Türkiye'de İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Typhoon Jet Takımı ile Eurofighter ve Avrupa'nın uçabilir durumdaki tek MiG-15'i bu yıl bizimle olacak. Ayrıca Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı Vecihi-14 replikası gökyüzüyle buluşacak. Bu sene Vietnam gazisi UH-1 helikopteri tabii ki yine bizimle. Türkiye'nin uçar durumdaki en yaşlı çift kanatlı uçakları Boeing-Stearman'lar, Ferocious Frankie P-51 Mustang, T-6 Texan, T-28 Trojan, Spitfire Mk IX, Türk Silahlı Hava Kuvvetleri paraşüt takımı ve Yeni Menekşe isimli akrobasi uçağıyla Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, hava gösterilerinde yer alacak. Şanlı Türk Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi F-16 uçağı SOLOTÜRK de katılımcılarımız arasında olacak" dedi.

Öztürk, hava gösterileri biletlerinin, çeşitli platformlarda satışa sunulduğunu da sözlerine ekledi.

'HEYECANLIYIZ'

Bu yılki gösterileri heyecanla beklediğini ifade eden Semin Öztürk Şener de "Sivrihisar Hava Gösterileri, ilk defa 2015 yılında Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu hava gösterileri aynı zamanda benim ilk gösteri uçuşumu gerçekleştirdiğim zamandı. Dolayısıyla hava gösterilerinin gelişimine ve bu gelişim süreçlerinin detaylarına şahit olmak benim için çok kıymetli. Bu sene 10'uncu yılımızı kutluyoruz. Çok değerli katılımcılarımız olacak. Aynı zamanda 5 yaşındaki oğlum Pars da dedesiyle birlikte çok hoş bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Pars, 5 sene önce bir hava gösterileri günü dünyaya gelmişti. Geçen sene dedesiyle (Ali İsmet Öztürk) birlikte Sivrihisar Hava Gösterileri'nde ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi. Bu sene de ikinci kez hoş ve sürprizlerle dolu bir gösteri uçuşu gerçekleştirecekler. Bu anlamda da çok heyecanlıyız. Akrobasi gösterilerinde biliyorsunuz ki çok ciddi kamp dönemleri oluyor, çalışma süreçlerinden geçiyoruz. Sivrihisar Hava Gösterileri için de şu anda kamp sürecindeyiz. Aynı zamanda bu sene Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla işin mutfağında da yer alıyorum. İki taraftan da yoğun çalışmalar içerisindeyiz" diye konuştu.

TARİHE TANIKLIK EDEN UÇAKLAR, MÜZEDE SERGİLENİYOR

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nde, tarihin tanığı olan uçaklar sergileniyor. Müzede 9 dalda Oscar Ödülü alan 'İngiliz Hasta' filmindeki Tiger Moth, Vietnam gazisi UH-1H helikopteri ile dünyayı dolaşan en yaşlı uçak unvanıyla bilinen 1940 model Douglas DC-3 yolcu uçağı havacılık gösterilerinde de aktif uçuşlara katılıyor.

Kaynak: DHA

