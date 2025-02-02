10 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, Türkiye Yüzme Seçmeleri'nde başarılarıyla dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

10 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, Türkiye Yüzme Seçmeleri'nde başarılarıyla dikkat çekti

10 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, Türkiye Yüzme Seçmeleri\'nde başarılarıyla dikkat çekti

Doğuştan engelli olmasına rağmen büyük başarılar elde eden Yıldırım Belediyesporlu para yüzücü Muhammed Ali Biçer, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçimlerinde 4 birincilik ve 4 üçüncülük kazandı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporcuyu tebrik ederek, desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

02.02.2025 13:47  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 10 yaşındaki Yıldırım Belediyesporlu para yüzücü Muhammed Ali Biçer, 29-30 Aralık Tarihleri'nde 40 şehir, 50 kulüpten 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde 4 birincilik, 4 üçüncülük ve bir dördüncülük kazandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, azimle attığı her kulaçta engellerin aşılacağını öğreten Muhammed Ali Biçer'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden Yıldırım Belediyesporlu Biçer, "En büyük hayalim önce Avrupa sonra Olimpiyat birincisi olarak bayrağımızı dalgalandırmak" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi başta olmak üzere 2019 yılından bu yana ilçeye kazandırdıkları 22 spor tesisinde şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlara spor ve eğitim hizmetleri verdiklerini ve birçok şampiyon yetiştirdiklerini ifade etti. 2020 yılından bu yana 2 bin 59 özel ihtiyaç sahibi birey ve ailesine eğitim ve spor hizmeti verildiğini, şu anda 100 çocuğun aktif eğitim almaya devam ettiğini belirten Yılmaz, 4 bin 454 lisanslı sporcu bulunduğunu kaydederek, "İlçemizde şehrimizin dört bir yanından gelen geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Yıldırım'ın parlayan yıldızlarından biri olan Muhammed Ali, her kulaçta engelleri geride bırakan bir şampiyon Muhammed Ali Biçer yavrumuz da tıpkı dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali gibi adını geleceğe altın harflerle yazdıracak. Bizlere sayısız gurur yaşatan Muhammed Ali gibi tüm sporcularımızın yanında olmaya, onların hayallerine omuz vermeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum ki bu pırıl pırıl yavrularımıza destek olunduğunda, engeller değil hayaller kazanır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhammed Ali, Milli Takım, Yıldırım, Türkiye, Yaşam, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, Türkiye Yüzme Seçmeleri'nde başarılarıyla dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: 10 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, Türkiye Yüzme Seçmeleri'nde başarılarıyla dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.