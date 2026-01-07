10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe\'ye imza attı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Mert Günok transferini resmileştirdi. Tecrübeli kaleci, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübe geri dönüş süreci hızlanan Mert Günok'un sağlık kontrollerini tamamladığı ve ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza attığı öğrenildi.
Yaklaşık 10 yıl sonra Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 36 yaşındaki milli file bekçisinin, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yarın ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi. Mert 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" demişti.
