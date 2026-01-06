10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu - Son Dakika
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe\'ye transfer oldu
06.01.2026 08:52
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve altyapısından yetişen eski kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağladı. 36 yaşındaki deneyimli kaleciyle 2.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve kontratta belirli maç sayısına göre uzatma opsiyonunun bulunacağı belirtildi. Mert 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" demişti.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen milli kaleci, siyah-beyazlılarda yaşanan gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, 36 yaşındaki Mert Günok ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde transfer için anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK, OPSİYON VAR

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleciyle 2.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Yapılacak sözleşmede ayrıca belirli maç sayısına göre uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

10 YIL SONRA "YUVAYA DÖNÜŞ"

Mert Günok'un transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen deneyimli eldiven, 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Transferin tamamlanmasıyla birlikte Günok, 10 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönmüş olacak. Mert, 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılırken "Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim" demişti.

Mert Günok, Fenerbahçe, Sözleşme, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu - Son Dakika

