100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
100. Gazi Koşusu\'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk atçılığının unutulmaz isimleri arasına giren 100. Gazi Koşusu şampiyonu Bay Nalçakan, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen jübile töreniyle yarış hayatını noktaladı. Şampiyon safkan, tarihi zaferi birlikte kazandığı efsane jokey Halis Karataş ile son kez piste çıkarak yarışseverleri selamladı. Törende duygusal anlar yaşandı.

100. Gazi Koşusu'nda elde ettiği zaferle Türk atçılık tarihine adını yazdıran Bay Nalçakan, kariyerine nokta koydu. Şampiyon safkan için 25 Ekim Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda özel bir veda töreni düzenlendi.

HALİS KARATAŞ İLE SON KEZ PİSTE ÇIKTI

Çaldıran Koşusu öncesinde gerçekleştirilen törende Bay Nalçakan'a, 100. Gazi Koşusu'ndaki tarihi zaferin mimarlarından jokey Halis Karataş eşlik etti.

100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti

Şampiyon safkan, Karataş ile birlikte son kez piste çıkarak tribünleri selamladı. Yarışseverlerin alkışları arasında gerçekleşen veda töreninde duygusal görüntüler ortaya çıktı.

100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti

HALİS KARATAŞ FORMASINI MÜZEYE BAĞIŞLADI

Törenin ardından Halis Karataş, imzalı formasını müzede sergilenmek üzere Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce'ye takdim etti.

TARİHİ ZAFERİN NALI DA MÜZEDE SERGİLENECEK

Bay Nalçakan'ın sahibi Emrah Nalçakan da şampiyon safkanın 100. Gazi Koşusu'nda kullandığı nalı müzeye bağışladı. Tarihi zaferin hatırası olan nal, Gülnur Gülerce'ye teslim edildi. Böylece Bay Nalçakan'ın yarış pistlerindeki başarıları, müzede sergilenecek özel hatıralarla yaşatılacak.

Halis KarataşGazi KoşusuİstanbulSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    lahmacunmu olucak Adana mı olucak 2 0 Yanıtla
  • varol4755 varol4755:
    yakında sucuk diye yedirirler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Gürsel Tekin’den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:35
Acun Ilıcalı’dan Hull City itirafı Satın almak için sıraya girdiler
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 15:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: 100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Bay Nalçakan pistlere veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei