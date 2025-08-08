100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak Eyüpspor-Konyaspor karşılaşması öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar deplasman tribününe adeta akın etti. İstanbul'daki Eyüp Stadyumu'nda 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak mücadele için ayrılan yaklaşık 200 kişilik misafir tribün kontenjanı saniyeler içinde tükendi.

BİLETLER 100 TL

Ev sahibi Eyüpspor'un belirlediği bilet fiyatları 100, 150 ve 250 TL arasında değişirken, Konyaspor taraftarına ayrılan biletler 100 TL'den satışa çıktı. Konyasporlu taraftarlar biletleri saniyeler içinde tüketti.

Eyüpspor yönetimi, kadınlar ve 18 yaş altı izleyiciler için tribünleri ücretsiz hale getirerek sosyal sorumluluk odaklı bir adım attı. Bu uygulama, sezonun ilk maçında tribünlerde daha geniş ve çeşitli bir taraftar profili oluşmasını sağlayacak.