11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri'nde Başpehlivan Fatih Kanbur - Son Dakika
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Spor

11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri'nde Başpehlivan Fatih Kanbur

11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri\'nde Başpehlivan Fatih Kanbur

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen 11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri'nde başpehlivanlık müsabakaları yapıldı. Şenliklere katılan 230 pehlivan arasından birinci olan Fatih Kanbur, başpehlivanlık unvanını kazandı. Şenliklerde ayrıca karakucak güreşleri ve keşkek şenliği de düzenlendi.

22.07.2024 12:18
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Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen "11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri"nde başpehlivan Fatih Kanbur oldu.

Şirinköy Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Sağlam ve yönetimi tarafından organize edilen 11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri, bin 500 rakımlı Dürtmen Dağı eteklerinde Serin Yayla bölgesinde yapıldı. Etkinlikte yapılan karakucak güreşleri ve keşkek şenliği büyük ilgi gördü. Güreşlerde minik boydan başpehlivanlığa kadar 230 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Başpehlivanlık güreşlerinde ise 1'inci Fatih Kambur, 2'nci ise Mertcan Damatoğlu oldu. Dereceye giren tüm güreşçilere madalya ve para ödülü verildi.

Ağalık yarışmasında de mevcut ağa Şeref Şahin 555 bin TL ile yeniden ağa seçildi. Şenliğe katkısı bulunanlara plaket takdimi yapıldı. Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, dernek yöneticileri, mahalle muhtarları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri'nde Başpehlivan Fatih Kanbur - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11. Alaçam Dürtmen Yayla Şenlikleri'nde Başpehlivan Fatih Kanbur - Son Dakika
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