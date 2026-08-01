11. Arnavutköy Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serdar Yıldırım oldu - Son Dakika
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11. Arnavutköy Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serdar Yıldırım oldu

11. Arnavutköy Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serdar Yıldırım oldu
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Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde Serdar Yıldırım, altın kemerin sahibi oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde Serdar Yıldırım, altın kemerin sahibi oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yağlı Güreşler, bu yıl 11'inci kez Dursunköy'de kurulan er meydanında gerçekleştirildi. "İstanbul'un Kırkpınarı" olma vizyonuyla her yıl büyüyen organizasyon; Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanları ve güreşseverleri bir araya getirdi. Minik boylardan başpehlivanlığa kadar 14 farklı boyda toplam 578 sporcu, gün boyunca kıyasıya mücadele ederek er meydanında ata sporunun ruhunu yaşattı. Etkinliğe; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcıları, Tarihi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreşsever katıldı.

"Yağlı güreş bizim medeniyet mirasımızdır"

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, yaptığı konuşmada yağlı güreşin asırlardır milletin cesaretini, mertliğini, ahlakını ve ruhunu yaşatan en köklü geleneklerden biri olduğunu söyledi. Yağlı güreşlerin yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve medeniyet mirası olduğunu vurgulayan Kurt; Arnavutköy Belediyesi olarak geçmişten emanet alınan bu değeri yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. 11'incisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşlerin her geçen yıl daha da büyüyerek ülkenin önemli güreş organizasyonları arasında yer almasını hedeflediklerini belirtan Kurt, Dursunköy denildiğinde akla gelen isimlerden merhum Hasan Koç'u rahmet ve minnetle andı. Kurt, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen federasyon yetkililerine, güreş ağasına, hakemlere, sponsorlara, belediye çalışanlarına ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak"

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise konuşmasında, meslek hayatına Edirne'de başladığını ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin heyecanını yakından yaşadığını belirterek Arnavutköy'de 11'incisi düzenlenen organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Çocukların ve gençlerin sportif yeteneklerine uygun branşlarda spor yapmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Kılıçarslan, Arnavutköy'de gerçekleştirilen bu organizasyonun Türk sporunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Yağlı güreşlerin Türk tarihinin en önemli sportif ve kültürel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Kılıçarslan, bu tür organizasyonların geleneksel sporların yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk de yaptığı konuşmada organizasyonun kazasız belasız ve şenlik havası içerisinde tamamlanmasını temenni ederek tüm pehlivanlara başarılar diledi ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Serdar Yıldırım altın kemerin sahibi oldu

Gün boyu süren müsabakalarda 14 farklı boyda toplam 578 sporcu er meydanında kol bağladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelelerde pehlivanlar güçlerini, azimlerini ve centilmenliklerini ortaya koydu. Baş boyunda rakiplerini geride bırakan Sakaryalı Serdar Yıldırım, 11. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Arnavutköy Belediyesi, her yıl daha da büyüyen Geleneksel Yağlı Güreş Organizasyonu ile ata sporunun yaşatılmasına, yeni nesillere aktarılmasına ve güreş kültürünün geleceğe taşınmasına katkı sunmayı sürdürüyor. Her geçen yıl artan sporcu sayısı ve yoğun katılımla Arnavutköy Yağlı Güreşleri, "İstanbul'un Kırkpınar'ı" olma vizyonunu güçlendirerek Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonları arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 11. Arnavutköy Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serdar Yıldırım oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11. Arnavutköy Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serdar Yıldırım oldu - Son Dakika
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