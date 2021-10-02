11. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 11. Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası 72 sporcunun katılımıyla başladı.

Elbistan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bir süre önce vefat eden eski Elbistan Gençlik ve Spor Müdürü Cengizhan Firik anısına düzenlenen 11. Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası, 8'i kadın 72 sporcunun katılımı ile Kavaktepe Mahallesi'nden start aldı.

Ultra maraton kadın, erkek, genel, 40 yaş üstü, 50 yaş üstü ve 60 yaş üstü olmak üzere 4 kategoride düzenleniyor. 100 kilometrelik parkurdan oluşan koşunun yaklaşık 18 saatte tamamlanması bekleniyor. Sporcular, Elbistan- Malatya kara yolundan ilçe merkezine ulaşıp Kaynarca Gölü'nden Lavanta Vadisi'ne kapsayan 6 turla koşuyu tamamlayacak.