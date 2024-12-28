Formula 1 dünyası, hız, rekabet ve teknoloji kadar büyük servetlerle de dikkat çekiyor. Ünlü dergi GQ, Formula 1 pilotlarının kazançlarını mercek altına alarak, kariyerleri boyunca biriktirdikleri servetleri listeledi.
Bu liste, başarıların sadece şampiyonluklarla değil, banka hesaplarıyla da ölçüldüğünü kanıtlıyor. Listenin başında, Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından biri olan Michael Schumacher var. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Schumacher, 554 milyon dolarlık servetiyle zirvede bulunuyor.
İkinci sırada, modern dönemin en başarılı isimlerinden biri olan Lewis Hamilton bulunuyor. 2007'den bu yana pistlerde olan Hamilton, şu ana kadar 7 dünya şampiyonluğu kazandı ve toplamda 263 milyon dolarlık bir servet elde etti.
Motor sporlarının en önde gelen yarış organizasyonu olan Formula 1'in imza isimlerinden olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues'de bulunan Meribel'de kayak yaparken kayaya çarpmıştı. Yaşadığı kazanın ardından komaya giren Schumacher, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirmiş ve acil bir operasyona girmişti. Önce hastanede tedavi altına giren eski pilot, sonrasında Cenevre'deki evinde sosyal hayattan koparak yatağa mahkum kalmıştı.
Tedavisine evinde devam edilen 55 yaşındaki efsane isim ilerleyen süreçte bir dizi daha operasyon geçirdi. Aşırı kilo kaybı yaşadığı ve felç kalıp sadece gözleriyle iletişim kurabildiği öne sürüldü. Tedavi masraflarının yıllık 7 milyon Euro olduğu için ailesinin bu harcamalarla başa çıkmak adına İsviçre'nin Gland kentinde malikanelerini ve bir özel jet sattığı öğrenildi. Ailesi Micheal Schumacher'in sağlık durumu hakkında son dönemde resmi bir açıklama yapmadı.
Son Dakika › Spor › 11 yıldır komadaki Schumacher de listede: Formula 1'in en zengin pilotları belli oldu - Son Dakika
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