11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

11 yıldır Liverpool\'da ama tek golü yok
02.03.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool'da 11 sezondur forma giyen Joe Gomez, 28 yaşına gelmesine rağmen resmi maçlarda henüz gol atamadı.

Liverpool forması giyen Joe Gomez'in yıllara yayılan performansı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 18 yaşında İngiliz ekibine transfer olan savunma oyuncusunun, 28 yaşına gelmesine rağmen dikkat çeken bir istatistiği bulunuyor.

11 SEZONDA GOL SEVİNCİ YAŞAMADI

Tam 11 sezondur Liverpool formasını terleten Gomez, bu süreçte resmi maçlarda gol atamadı. Savunmadaki istikrarlı performansıyla öne çıkan İngiliz futbolcu, hücum katkısı istatistiğinde ise gol hanesini henüz açamadı.

GÜNDEM OLDU

18 yaşındaki ve 28 yaşındaki görüntülerinin karşılaştırılmasıyla paylaşılan içerikler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Futbolseverler, uzun süredir takımda forma giymesine rağmen gol atamamasını şaşkınlıkla karşıladı.

Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Su19785507+ Su19785507+:
    komedi ya. kıçına başına çarpıp bile girmemiş gol 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
Tüm gözler İran’a çevrilmişken Kim Jong-un’dan sürpriz bir çıkış geldi Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi
İsrail’in 30 bombayla vurduğu Hamaney’in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

09:10
Cristiano Ronaldo’dan 1 milyar dolarlık imza
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
06:45
İran’dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 09:15:13. #7.12#
SON DAKİKA: 11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.