119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışı Başladı

18.05.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da düzenlenen yat yarışı, 16 yelkenli ile 119 millik parkurda başladı ve Marmaris'te sona erecek.

Muğla'da düzenlenen "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" yat yarışı başladı.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü (BAYK), Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC), Datça Yat Spor Kulübü ve Göcek Yat Kulübü Spor Derneği tarafından organize edilen yarışın startı Bodrum açıklarında verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği organizasyonda yarışmacılar, 16 yelkenliyle durmaksızın Ege ve Akdeniz'in kesişimindeki 119 millik parkurda mücadele edecek. Yarışın yarın Marmaris'te sona ermesi planlanıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonun, ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Yarış sonunda kapanış ve ödül töreninin, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, dört kulübün ortak organizasyonunun Muğla'nın yelken turizmine katkı sağlamasının yanı sıra genç sporcular için önemli bir motivasyon oluşturmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:01:17. #7.13#
SON DAKİKA: 119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.