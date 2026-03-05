İsrail ve ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarının ardından ülkedeki spor altyapısı da büyük zarar gördü.
Perşembe sabahı gerçekleşen saldırının ardından dev stadyum ağır hasar aldı. 12 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadyumun büyük bölümünün yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve saldırılar yalnızca askeri hedefleri değil, spor tesislerini de etkiledi. Meydana gelen yıkımın ardından bölgede spor faaliyetlerinin de ciddi şekilde sekteye uğrayabileceği değerlendiriliyor.
Son Dakika › Spor › 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.