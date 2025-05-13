12 Dev Adam\'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu. 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri ??arasında Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Kuranın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu. C grubunda mücadele edecek 12 Dev Adam'ın rakipleri Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) oldu.

Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtıldı. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulmuş olacak.

MÜSABAKA TARİHLERİ

İlk Tur 1. Pencere Maçları: Kasım 2025

İlk Tur 2. Pencere Maçları: Şubat 2026

İlk Tur 3. Pencere Maçları: Temmuz 2026

İkinci Tur 1. Pencere Maçları: Ağustos 2026

İkinci Tur 2. Pencere Maçları: Kasım 2026

İkinci Tur 3. Pencere Maçları: Şubat 2027