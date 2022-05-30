12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.

12 Dev Adam, 3 Temmuz Pazar günü Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
TAKIM 1 HAZİRAN'DA TOPLANIYOR
A Milli Basketbol Takımında sezonu bitiren oyuncular 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
- Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Akif Egemen Güven (Anadolu Efes)
- Kartal Özmızrak, Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji)
- Furkan Haltalı,Egehan Arna (Beşiktaş JK Icrypex)
- Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
- Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen,Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko)
- Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)
- Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef)
- Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka)
- Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu,Yiğit Arslan (TOFAŞ)
- Berk Demir (Türk Telekom)
- Cedi Osman (Cleveland Cavaliers)
- Sertaç Şanlı (FC Barcelona)
- Alperen Şengün (Houston Rockets)
- Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat)
- Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers)