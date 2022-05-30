12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı. - Son Dakika
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12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.

30.05.2022 16:36

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam, 3 Temmuz Pazar günü Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

TAKIM 1 HAZİRAN'DA TOPLANIYOR

A Milli Basketbol Takımında sezonu bitiren oyuncular 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

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Son Dakika Spor 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı. - Son Dakika
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