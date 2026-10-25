12. haftada Batman Petrolspor, 2-0'dan geri dönüp Erokspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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12. haftada Batman Petrolspor, 2-0'dan geri dönüp Erokspor'u 3-2 yendi

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12. haftada Batman Petrolspor, 2-0\'dan geri dönüp Erokspor\'u 3-2 yendi
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Turka Esenler Erokspor'u 3-2 yendi. Yardımcı antrenör Can Güçer 2-0'dan sonra geri dönüşün kolay olmadığını söylerken Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman VAR kararlarını eleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Turka Esenler Erokspor'u 3-2 yenen Batman Petrolspor'da yardımcı antrenör Can Güçer, "Kazanan taraf biz olduk, çok mutluyuz. Özellikle 2-0'dan sonra 3-2 maçı çevirmek kolay değildi." dedi.

Batman Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can Güçer, karşılaşmanın zorlu geçtiğini söyledi.

Rakibin iyi yönleri ile zayıf yönlerini analiz ederek çalıştıklarını belirten Güçer, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum, gösterdikleri mücadeleden dolayı. Tabii kazanan taraf biz olduk, çok mutluyuz. Özellikle 2-0'dan sonra 3-2 maçı çevirmek kolay değildi. Özellikle Erokspor gibi ligin en tecrübeli takımlarından birine karşı. Biz bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Geçen haftaki Kayserispor maçında da son dakikaya kadar pes etmediklerini dile getiren Güçer, "Oyuncularımız gerçekten mükemmel bir iş başardı bugün. Bir parantez de taraftarlarımıza. Gerçekten bizi ilk günden beri mükemmel destekliyorlar. Bu geri dönüşte onların da payı var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Batman şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Turka Esenler Erokspor cephesi

Turka Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da maçın kendileri açısından dramatik bir şekilde sonuçlandığını dile getirdi.

Benzer bir sahneyi geçen hafta Batman Petrolspor'un yaşadığını aktaran Karaman, "Bu dramatik sahneyi Batmanlı arkadaşlarımız geçen hafta yaşadı. Federasyona gittiler." dedi.

Karşılaşmadaki VAR kararlarını eleştiren Karaman, şunları kaydetti:

"Önce 41. dakikayı açın. Kanga ile Jinho'nun pozisyona bir bakın. Çağırıyoruz ya VAR'a veya VAR'dan iptal ettiriyorsunuz ya... Çıkın gördüğünüzü çalın. Televizyonun başında oturuyorsunuz kardeşim. Tekrarı var. Kararsız olmayın. Bu pozisyonu görmüyor. Bakın maçın 41. dakikası diyorum. Sonra hakem penaltı veriyor. Dışarıda deyip frikiğe çeviriyorsun. VARcılar size söylüyorum."

Maçta kendi hatalarını da gördüklerini ifade eden Karaman, "Biz kendi hatamızı da görüyoruz. Evet 2-0, 2-1 öndeyken at üçü, bitir maçı, veya golleri yeme. Ama bir hakem ve VAR'daki trio, saha içerisinde oyuncular tarafından inançsızlığını kazanmışsa oyuncunun maça konsantre olması çok zor. Burada Süper Lig'e çıkmaya oynayan en az 7-8 takım var. VAR'dakiler, federasyonundaki yöneticiler... Daha fazla da ileri gitmek istemiyorum. Ayıptır ya." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Batman PetrolsporHikmet KaramanTrendyolEsenlerSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 12. haftada Batman Petrolspor, 2-0'dan geri dönüp Erokspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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